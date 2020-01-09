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Futbol
DHA
Haber Giriş: 09.01.2020 - 12:34,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Altay’a bir Nijeryalı daha! Ibraheem Jabaar...

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Transfer haberleri | Altay’a bir Nijeryalı daha! Ibraheem Jabaar...

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay, sezon başında anlaştığı Alhassan Adamu ve Antalya kampında denemeye aldığı Paschal Okoli’nin ardından 17 yaşındaki sol kanat Ibraheem Jabaar’ı da denemeye alarak üçüncü Nijeryalı oyuncuyu takıma dahil etti.

Siyah-beyazlıların, 2019’da Brezilya’da yapılan U17 Dünya Kupası’nda izletip beğendiği Jabaar, Antalya kampında antrenmanlara başladı. Okoli ve Jabaar için son karar hazırlık maçlarında sergileyecekleri performansların ardından belli olacak. İzmir temsilcisi maliyeti düşük genç yabancı oyuncuları kadrosuna katarak geleceğe yatırım yapmayı planlıyor. Altay’ın stoper, orta saha ve kanat oyuncusu arayışı sürüyor.

ANTALYA’DA RAKİP GALATASARAY

Altay, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında yarın Süper Lig’de son iki yılın şampiyonu olan Galatasaray’la karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takımın yarın kampa gireceği Belek’te Sueno Hotels’in tesislerinde gerçekleşecek müsabaka saat 16.00’da başlayacak. İki takım en son 8 Ocak 2009’da İzmir’de Türkiye Kupası’nda kozlarını paylaşmış, müsabakayı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

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