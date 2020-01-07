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Futbol
DHA
Haber Giriş: 07.01.2020 - 13:39,Son Güncelleme:/

Transfer haberleri | Altay, Nijeryalı Okoli'yi denemeye aldı!

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Transfer haberleri | Altay, Nijeryalı Okoli'yi denemeye aldı!

TFF 1’inci Lig’de devre arası hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren Altay, Nijeryalı Paschal Okoli’yi denemeye aldı.

Siyah-beyazlı takımla kampta antrenmanlara çıkan 22 yaşındaki ön liberonun beğenilmesi halinde resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Daha önce Türkiye’de 2016-17 sezonunda Bursaspor U21 takımında forma giyen Okoli, 2017-18’de yeşil-beyazlı formayla ligde ve kupada 1’er müsabakada şans buldu.

Son olarak Bosna Hersek’in NK Celik Zenica takımında forma giyen Paschal Okoli için son kararı Teknik direktör Ali Tandoğan verecek.

Transfer haberleri | Altay, Nijeryalı Okoliyi denemeye aldı

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