Transfer Haberleri | Abdou Razack Traore Sivasspor'da!
Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman'ın gözdelerinden Abdou Razack Traore, Süper Lig ekiplerinden Sivasspor ile anlaştı. Sözleşmesi bitince serbest kalan Burkina Fasolu forvet, 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Törende konuşan Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Teknik Direktörümüz Rıza Çalımbay'ın transfer listesi doğrultusunda çalışmalarımızın sürdüğünü belirterek, "Abdou Razack Traore ile son transferimizi gerçekleştirdik. Son olarak Konyaspor forması giyen Traore, sözleşmesi bittikten sonra hocamızın isteği ile renklerimize kazandırdık. 1+1 yıllık sözleşme olacak. Kendisine başarılı bir sezon diliyoruz. Hem Demir Grup Sivasspor için hem de kendisi için umarım iyi bir sezon olur." diye konuştu.
Abdou Razack Traore ise, transferinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Tanrının izniyle elimden geleni yapmaya çalışacağım. Takımımızı ve kulübümü en iyi şekilde temsil edeceğim." ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından Traore sözleşmeyi imzalayarak resmen Demir Grup Sivassporlu oldu.
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