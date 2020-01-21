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Futbol
Haber Giriş: 21.01.2020 - 12:38,Son Güncelleme:/

Transfer etme şansınız olsa takımınızda geri görmek istediğiniz oyuncu kim olurdu?

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Transfer etme şansınız olsa takımınızda geri görmek istediğiniz oyuncu kim olurdu?

Transfer dönemi devam ederken 4 büyüklerde forma giymiş eski futbolcuları hatırlattık ve seçme şansınız olsa kimi tekrar takımınızda görmek istersiniz diye sizlere sorduk...

Takımınızda tekrar görmek isteyeceğiniz oyuncuları seçmek için aşağıdaki anketten futbolcuların üzerine tıklayıp oy verebilirsiniz. En fazla 3 oyuncu seçebilirsiniz.

Nicolas Anelka'nın Manchester City'deki gollerini izleyelim...

Transfer etme şansınız olsa takımınızda geri görmek istediğiniz oyuncu kim olurdu

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