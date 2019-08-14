Transfer dönemi ne zaman kapanıyor?
2019-2020 futbol sezonun başlamasına artık günler kaldı ancak transfer sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Ardı ardına transfer yapan kulüpler, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız vermiş durumda. Transfer döneminin ne zaman biteceğini sorgulayan sporseverler de konuyla ilgili araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki, Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor?
Süper Lig'de transfer sezonunun ne zaman biteceği çok sayıda sporseverin bir numaralı gündem maddesi oldu. Gönül verdikleri takımların yapacakları yıldız transferlerini heyecanla takip eden taraftarlar, bir yandan da transfer sezonunun biteceği tarihi öğrenmek istiyor. İşte, konuya ilişkin tüm ayrıntılar...
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
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