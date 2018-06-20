Transfer dönemi ne zaman bitiyor? 2018 yaz transfer sezonu
9 Haziran 2018 tarihinde başlayan yaz transfer döneminin ne zaman biteceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Takımların eksik bölgelerine takviye yapacağı, kadrosunda düşünmediği isimleri elinden çıkaracağı transfer döneminin bitiş tarihini merak eden vatandaşlar konu hakkındaki aramalarını yoğunlaştırdı. Peki, transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Takımların kadrolarını güçlendireceği ve eksik bölgelerine takviye yapacağı transfer sezonunun ne zaman son bulacağı çok sayıda futbolsever tarafından sorgulanıyor. Transfer sezonu süresince destekledikleri takımların alacağı oyunculara odaklanan vatandaşlar, bir yandan da transfer sezonunun bitiş tarihi hakkında bilgi edinmek istiyor. İşte, merak edilen o sorunun yanıtı…
TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?
Türkiye'de profesyonel liglerdeki yaz transfer dönemi 9 Haziran 2018 tarihinde başladı ve 31 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre 2'nci Transfer Tescil Dönemi ise 4 Ocak 2019 tarihinde başlayıp, 31 Ocak 2019 tarihinde sona erecek.
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