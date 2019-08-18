Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Futbolseverlerin lig hasreti sona erdi. Süper Lig'de Trabzonspor'un 'Dozer' lakaplı efsane futbolcusu Cemil Usta'nın adının verildiği 2019-2020 sezonu, 81 günlük aranın ardından başladı. Gözler şimdi transfer sezonunun biteceği tarihte. Peki, Süper Lig'de transfer dönemi ne zaman bitecek?
2018-2019 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 62. sezonun perdesi aralandı. Şimdiye kadar eksik bölgelerine transferlerini yapan kulüpler, bu kapsamdaki çalışmalarında sona yaklaşıyor. Futbolseverler ise transfer döneminin biteceği tarihi merak ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için 17 Haziran'da resmen başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yaz transfer dönemi, 2 Eylül'de sona erecek. "Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 4 Ocak 2020 tarihinde başlayıp, 31 Ocak'ta bitecek.
SÜPER LİG'DE HEYECAN BAŞLADI
Süper Lig'de 2019-2020 sezonu 16 Ağustos'ta başlayıp, 29 Aralık'ta yapılacak 17. hafta maçlarıyla devre arası tatiline girecek. İkinci yarı 17, 18, 19, 20 Ocak 2020'de yapılacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak ve sezon 17 Mayıs 2020'de tamamlanacak.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonun ilk büyük karşılaşması, 3. haftada Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında Ülker Stadı'nda yapılacak.
Ligin 6. haftasında iki önemli maç yapılacak. Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği sezonun ikinci büyük müsabakası Türk Telekom Stadı'nda oynanacak. Aynı haftada Trabzonspor ile Beşiktaş ise Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor ile Galatasaray arasında sezonun ilk yarısındaki maç, 13. haftada Medical Park Stadı'nda yapılacak.
Ligin ilk yarısındaki son büyük maç ise 16. haftada Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ülker Stadı'nda oynanacak.
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