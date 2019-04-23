Transfer bombası patlıyor! 853 milyon TL
Bu sezon yarıştığı 3 kulvara da erken havlu atan ve gelecek sezon kadrosunda köklü değişimlere gidecek olan Real Madrid’de Galli yıldız Gareth Bale’e de kulüp aranıyor.
29 yaşındaki futbolcunun bonservisinden en az 130 milyon Euro’luk (853.6 milyon TL) bir gelir bekleyen Los Galacticos ile şimdiden birkaç Çin kulübünün temasa geçtiği iddia edildi.
Başarılı oyuncunun da Çin’de oynamaya sıcak baktığı ancak yıllık en az 30 milyon Euro’luk (196.9 milyon TL) maaş talebinde bulunacağı öne sürüldü.
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