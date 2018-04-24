Transfer bombası patladı! Yeni sezonda formayı giyecek...
Tahincioğlu Basketbol Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Sakarya Büyükşehir Belediye forması giyen Metecan Birsen’in transferi için anlaşmaya vardı.
Metecan’ın transferi konusunda ligin devre arasında da görüşmeler yapan ancak olumlu sonuç alamayan lacivert beyazlılar, bu defa 23 yaşındaki oyuncuyu gelecek sezon için kadrosuna katmayı başardı.
Herhangi bir pürüz yaşanmadığı takdirde Sakarya BŞB’li oyuncunun 2018-2019 sezonundan itibaren Anadolu Efes forması giymeye başlayacağı öğrenildi.
JAMES METECAN BİRSEN KİMDİR?
Annesi İrlandalı, babası Türk olan James Metecan Birsen, Bilfen Koleji’nde başladığı basketbola Fenerbahçe Spor Okulu projesinde devam etmişti.
2011-2012 sezonunda Fenerbahçe’de A takım seviyesine çıkan Metecan, 2014-2015 sezonunda Eskişehir, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında ise İstanbul BB forması giymişti.
Bu sezon ise Metecan Birsen, şu ana dek 19 lig maçında görev yaptığı Sakarya BŞB’de 26.6 dakika, 9.3 sayı, 6.6 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakaladı.
2,05 metre boyundaki oyuncu, kısa forvet ve uzun forvet mevkilerinde görev yapabiliyor.
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