Transfer bitmesi an meselesi! Türkiye'ye... | Son dakika transfer haberleri...

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Trabzonspor'da, Sparta Rotterdam'da oynayan 19 yaşındaki oyuncu Halil Dervişoğlu'nun transferi için çalışmalar sürüyor. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, transferi noktalamak için Hollanda'ya giderken bordo mavili ekibin ilk teklifi 800 bin euro oldu.
Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Sparta Rotterdam takımında oynayan 19 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun transferini noktalamak için Hollanda'ya gitti. Bordo-mavililerin ilk teklifinin 800 bin euro olduğu, bunun kabul görmemesi halinde Yiğitalp'in, Hollanda ekibine bir öneri daha sunup transferi bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Öte yandan Trabzonsor, Bucaspor'un 17 yaşındaki forveti Efecan Barlık'la da ilgileniyor.
41 gol 23 asist
Performansıyla adından bahsettiren Halil, Hollanda kariyerinde çıktığı 85 maçta 41 gol atıp, 23 gol pası verdi. Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da zaman zaman görev yapan 19 yaşındaki isim, Türkiye U19 ve U21 Milli Takımlarında da forma giydi.
Trabzonspor geçtiğimiz günlerde genç oyuncu Yusuf Sarı'yı renklerine bağlamıştı...
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