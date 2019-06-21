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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Kaynak: Takvim
21.06.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Transfer bitmesi an meselesi! Türkiye'ye... | Son dakika transfer haberleri...

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Transfer bitmesi an meselesi! Türkiye'ye... | Son dakika transfer haberleri...

Trabzonspor'da, Sparta Rotterdam'da oynayan 19 yaşındaki oyuncu Halil Dervişoğlu'nun transferi için çalışmalar sürüyor. Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, transferi noktalamak için Hollanda'ya giderken bordo mavili ekibin ilk teklifi 800 bin euro oldu.

Trabzonspor Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, Sparta Rotterdam takımında oynayan 19 yaşındaki Halil Dervişoğlu'nun transferini noktalamak için Hollanda'ya gitti. Bordo-mavililerin ilk teklifinin 800 bin euro olduğu, bunun kabul görmemesi halinde Yiğitalp'in, Hollanda ekibine bir öneri daha sunup transferi bitirmeye çalışacağı kaydedildi. Öte yandan Trabzonsor, Bucaspor'un 17 yaşındaki forveti Efecan Barlık'la da ilgileniyor.

41 gol 23 asist

Performansıyla adından bahsettiren Halil, Hollanda kariyerinde çıktığı 85 maçta 41 gol atıp, 23 gol pası verdi. Santrfor dışında sağ ve sol kanatta da zaman zaman görev yapan 19 yaşındaki isim, Türkiye U19 ve U21 Milli Takımlarında da forma giydi.

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