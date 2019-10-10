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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 10.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trabzon'un yabancısı fırtına gibi

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Trabzon'un yabancısı fırtına gibi

Süper Lig’de zirve mücadelesi veren Trabzonspor’da, yabancı oyuncuların takımlarına olan katkısı devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon bordo mavililerin Süper Lig’de attığı 64 golün 43’ü yabancı oyunculardan gelirken, bu sezon ise hem ligde hem de Avrupa’da mücadele eden bordo mavililerin kaydettiği 22 golün 19’unu yabancı oyuncular attı. Bu sezon Ligde 7, Avrupa’da ise 6 maç oynayan bordo mavililerde Teknik direktör Ünal Karaman, tedavisi devam eden Nijeryalı Ogenyi Onazi dışında elinde bulunan yabancı oyuncuların tamamına forma şansı verdi. Takımın Süper Lig’de oynadığı 7 maçta attığı 13 golün 11’i yabancı oyunculardan gelirken, 1 golü ise Abdülkadir Ömür kaydetti. 1 golü ise rakip oyuncu kendi kalesine attı.

Kadroda 13 yabancı var

Avrupa’da oynanan 6 maçta ise rakip kaleye 9 gol gönderen Trabzonspor’da, 8 golde yabancı oyuncuların katkısı bulunurken, 1 gol ise Abdülkadir Parmak’ın ayağından elde edildi. Toplamda Alexander Sörloth 6 golle takımın en skorer ismi oldu. Ekuban 5, Sosa, Novak ve Nwakaeme 2’şer gol atarken, Pereira, Avdijaj, Abdulkadir Parmak ve  Abdulkadir Ömür ise 1’er gol kaydetti. Bordo mavililerin kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunuyor. Bunlar Filip Novak, Majid Hosseini, Ivanildo Fernandes, Gaston Campi, Joao Pereira, Ogenyi Onazi, Jose Sosa, John Mikel Obi, Daniel Sturridge, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Anthony Nwakaeme ve Donis Avdijaj. Edgar Ie ve Nemanja Andjusic ise kiralık olarak verildi.

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