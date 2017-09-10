Abdülkadir Ömür: 'Fiziğim çok eleştiriliyor ama ben çalışmaya devam edeceğim'

Trabzonspor'un genç oyuncularından Abdülkadir Ömür, Gençlerbirliği galibiyetinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
"Ağabeylerimizle devre arasında maçı kazanacağımızı düşündük." diyen genç futbolcu,
" Ersun Hoca oyuna girerken, "Senin yeteneğinin herkes farkında. İdmanlarda nasılsan şimdi de aynısını yap. Gözler senin üzerinde" dedi. Fiziğim Allah vergisi. Çok eleştiriliyorum ama ben çalışmaya devam edeceğim. Elimizden geleni yapıp Trabzonspor'u istenen yerlere taşıyacağız. Yusuf Yazıcı ile altyapıdan geldik. Sahada onunla birlikte asist kaydettik. Sevinirken de birlikte sevindik. Annem ve babam maçtan sonra aradı inanılmaz mutlu oldum. Yusuf Ağabey çok mütevazi çok büyük yıldız olacak."ifadelerini kullandı.