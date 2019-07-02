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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Koray DURKAL
02.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Trabzon'u uçuracak transfer

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Trabzon'u uçuracak transfer

Bordo mavili kulübün kadrosuna kattığı Obi Mikel, Türkiye'ye gelen en kariyerli futbolculardan...

10 yıl forma giydiği Chelsea'de, Şampiyonlar Ligi dahil 11 kupa kazanan Nijeryalı, üstün yeteneklerinin yanında müthiş tecrübesiyle Trabzonspor'a büyük katkı yapacak kapasitede.

ORTA SAHAYI RAHATLATIR

1- İKİ yönlü oynayabilen Sosa'nın yanına Obi Mikel gibi bir transfer, Trabzonspor’un sıkıntılı olan takım savunmasını ve orta saha kurgusunu oldukça rahatlatacaktır.

ÖMÜR VE YAZICI'YI UÇURUR

2- ORTA alandan yaptığı bindirmelerle kanat oyuncularına geniş alanlar yaratabiliyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın performanslarını daha da yukarı çekecektir.

ALIŞIRSA KATKI SAĞLAR

3- ÇiN kariyeri sonrası Middlesbrough takımında geçirdiği 6 aylık dönemde kendini yeniden buldu. Trabzon şehrine ve camiaya alışırsa takıma katkısı çok büyük olacaktır.

OYUN ZEKASI ÇOK YÜKSEK

4- KALEYE şut atma konusunda yeterli isabet oranına sahip değil. Bu konuda kendini geliştiremedi. Ancak geniş oyun öngörüsü ile arkadaşlarını pozisyona sokmayı biliyor.

ŞOK PRESLER YAPIYOR

5- HER ne kadar defansif yanı yeterli gözükmese de rakip oyunculara orta alanda yaptığı şok preslerle bu açığını kapatıyor.

Trabzonu uçuracak transfer

TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ

6- HÂLÂ İngiltere Premier Lig'de en fazla maçta forma giyen Afrikalı oyuncular arasında yer alıyor. İstikrarlı grafiği en büyük artısı. Özel yaşamına çok dikkat ediyor.

KUSURSUZ SİSTEM ADAMI

7- BELLi bir sistem ve oyun planı içinde katkısı çok daha üst seviyelere çıkıyor. Özellikle kısa pas oyunlarında son derece etkili. Taktik disiplin anlayışı üst seviyede.

TOP HAKİMİYETİ ÇOK İYİ

8- OYUN tarzı olarak hem top saklama hem de top çalma konusunda dünyanın en iyi futbolcularından. Oynadığı her takımda savunmanın güvencelerinden biri oldu.

TECRÜBESi MÜTHiŞ

9- CHELSEA’de yaklaşık 10 yıllık tecrübesi olan ve Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Obi Mikel, kadro mühendisliği açısından da doğru bir transfer.

SOĞUKKANLI

10- EN büyük artılarından biri, maçın gidişatı ne olursa olsun soğukkanlığını koruması. Paniğe kapılmıyor.

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