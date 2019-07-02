Trabzon'u uçuracak transfer
Bordo mavili kulübün kadrosuna kattığı Obi Mikel, Türkiye'ye gelen en kariyerli futbolculardan...
10 yıl forma giydiği Chelsea'de, Şampiyonlar Ligi dahil 11 kupa kazanan Nijeryalı, üstün yeteneklerinin yanında müthiş tecrübesiyle Trabzonspor'a büyük katkı yapacak kapasitede.
ORTA SAHAYI RAHATLATIR
1- İKİ yönlü oynayabilen Sosa'nın yanına Obi Mikel gibi bir transfer, Trabzonspor’un sıkıntılı olan takım savunmasını ve orta saha kurgusunu oldukça rahatlatacaktır.
ÖMÜR VE YAZICI'YI UÇURUR
2- ORTA alandan yaptığı bindirmelerle kanat oyuncularına geniş alanlar yaratabiliyor. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı'nın performanslarını daha da yukarı çekecektir.
ALIŞIRSA KATKI SAĞLAR
3- ÇiN kariyeri sonrası Middlesbrough takımında geçirdiği 6 aylık dönemde kendini yeniden buldu. Trabzon şehrine ve camiaya alışırsa takıma katkısı çok büyük olacaktır.
OYUN ZEKASI ÇOK YÜKSEK
4- KALEYE şut atma konusunda yeterli isabet oranına sahip değil. Bu konuda kendini geliştiremedi. Ancak geniş oyun öngörüsü ile arkadaşlarını pozisyona sokmayı biliyor.
ŞOK PRESLER YAPIYOR
5- HER ne kadar defansif yanı yeterli gözükmese de rakip oyunculara orta alanda yaptığı şok preslerle bu açığını kapatıyor.
TAM BİR İSTİKRAR ABİDESİ
6- HÂLÂ İngiltere Premier Lig'de en fazla maçta forma giyen Afrikalı oyuncular arasında yer alıyor. İstikrarlı grafiği en büyük artısı. Özel yaşamına çok dikkat ediyor.
KUSURSUZ SİSTEM ADAMI
7- BELLi bir sistem ve oyun planı içinde katkısı çok daha üst seviyelere çıkıyor. Özellikle kısa pas oyunlarında son derece etkili. Taktik disiplin anlayışı üst seviyede.
TOP HAKİMİYETİ ÇOK İYİ
8- OYUN tarzı olarak hem top saklama hem de top çalma konusunda dünyanın en iyi futbolcularından. Oynadığı her takımda savunmanın güvencelerinden biri oldu.
TECRÜBESi MÜTHiŞ
9- CHELSEA’de yaklaşık 10 yıllık tecrübesi olan ve Nijerya Milli Takımı'nda da oynayan Obi Mikel, kadro mühendisliği açısından da doğru bir transfer.
SOĞUKKANLI
10- EN büyük artılarından biri, maçın gidişatı ne olursa olsun soğukkanlığını koruması. Paniğe kapılmıyor.
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