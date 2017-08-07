Trabzon’u korkutan rakam: 110 milyon TL

TRABZONSPOR Kulübü, finansal açıdan sağlıklı bir yapıya kavuşmak amacıyla geçtiğimiz yıl UEFA ile Finansal Fair Play ilkeleri doğrultusunda bir anlaşma yapmıştı.

‘TAVAN’ AŞILDI

2015-16 sezonunda yıllık 130 milyon TL’ye ulaşan futbolcu ücretleri, UEFA anlaşması sonrası 2016-2017 sezonunda 70 milyon TL’ye kadar düşürüldü.

Takımda ‘Feda’ dönemi başlatan başkan Muharrem Usta, en çok para kazanan futbolculardan Onur Kıvrak’ın yıllık ücretini 3.2 milyon Euro’dan 2.25 milyon Euro’ya, 2.5 milyon Euro alan Dame N’Doye’ün ücretini de 1.7 milyon Euro’ya indirdi.

Onur’un ücretini ‘tavan’ olarak belirleyen yönetim Burak ile bu prensibi çiğnedi ve futbolcuların toplam yıllık ücreti 110 milyon TL’ye ulaştı.