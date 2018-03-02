Trabzonspor'un yıldızı Yusuf Yazıcı'ya yoğun tedavi
Trabzonspor'un yıldız ismi Yusuf Yazıcı, hastalığı nedeniyle Beşiktaş maçının antrenmanında yer alamadı.
Geçen haftaki Aytemiz Alanyaspor maçının kahramanlarından biri olan Yusuf Yazıcı, hastalığı nedeniyle dünkü antrenmana katılmadı.
Bordo-Mavili takımın sağlık heyeti gribal enfeksiyon geçiren Yusuf’a yoğun tedavi uygularken, Rıza Çalımbay da genç futbolcunun mutlaka Beşiktaş maçına yetiştirilmesini istedi.
Yıldız ismin bugünkü antrenmanda yer alması bekleniyor.
- FANATİK -
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