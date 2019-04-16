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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.04.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Trabzonspor’un yıldızı Ekuban: Eve gidebileceğimi sanmıyorum

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Trabzonspor’un yıldızı Ekuban: Eve gidebileceğimi sanmıyorum

Bu sezon gösterdiği performansla Trabzonsporlu taraftarların sevgilisi olan Ekuban, özel açıklamalar yaptı

Bordo mavili takımın sezon başında Leeds United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ganalı yıldızın açıklamaları şöyle:

DAHA ÖNCE GÖRMEDİM
"Takımdaki tecrübeli genç karışımının harika olduğunu düşünüyorum. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Hiçbir takımda bu kadar genç ve yetenekli oyuncuyu bir takımda görmemiştim. Abdülkadir Ömür çok büyük bir yetenek. Bir anda 5 kişiyi çalımlayıp gidip gol attığında 'Biz burada ne yapıyoruz ki' diyorum.".

İNSANLAR ÇOK NAZİK VE SAYGILI
"Trabzon'da her gün gördüğüm ve ilgimi çeken bir konu var. En yaşlısından en gencine kadar herkes size saygı duyuyor ve nazik davranıyor. İtalya'da insanlar bu kadar nazik değil. Böyle bir camiada olmak beni çok mutlu ediyor."

EVE GİDEBİLECEĞİMİ SANMIYORUM!
"Şampiyonluk ve kupa kaldırmak bizim için çok büyük bir rüya bu. Gerçekten çok büyük bir başarı yakalarsak daha eve gidebileceğimi sanmıyorum. Yani o anı hayal etmek çok güç ama inanılmaz bir ortam olacağını düşünüyorum."

NWAKAEME'Yİ İZLERKEN BİLDİKLERİMİ UNUTUYORUM
"Nwakaeme her zaman sıra dışı bir oyuncuydu. Bana ve takıma büyük bir güven veriyor. Bazen sahada Anthony'nin yaptığı hareketleri izlerken o sıra dışı hareketleri görünce ne yapacağımı unutuyorum."

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Trabzonspor’un yıldızı Ekuban: Eve gidebileceğimi sanmıyorum

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