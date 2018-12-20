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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
20.12.2018 - 12:07, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un yerlileri parlıyor!

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Trabzonspor'un yerlileri parlıyor!

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çeken Trabzonspor'da, Trabzon kökenli oyuncuların ağırlığı artarken, bu futbolcuların takıma katkısı da her geçen yükseliyor.

Bordo-mavili takımın Trabzonlu oyuncularından Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, Süper Lig'de teknik heyetin ilk tercihleri arasında yer alırken, Abdülkadir Parmak, Hasan Batuhan Artarslan, Semih Karadeniz, Murat Cem Akpınar, Zeki Yavru gibi oyuncular da Ziraat Türkiye Kupası'nda katkı sağlıyor.

- 11 Trabzonlu oyuncu

Bordo-mavililerde, antrenmanlara çıkan 25 oyuncu içerisinde Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Hasan Batuhan Artraslan, Zeki Yavru, Murat Cem Akpınar, Abdülkadir Parmak, Semih Karadeniz, Arda Akbulut ve Muzaffer Cem Kaplan olmak üzere 11 Trabzonlu oyuncu yer alıyor.

Karadeniz ekibinde, Trabzonlu oyuncuların haricinde, yerli olarak Olcay Şahan ile Kamil Ahmet Çörekçi'nin yanı sıra, 12 de yabancı oyuncu bulunuyor.

Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda kaleci Esteban ise sözleşmesini feshederek takımdan ayrıldı.

- Yusuf Yazıcı, kaptan çıkacak

Trabzonspor altyapısından A takıma yükselen ve Süper Lig'de 3. sezonunu geçiren Yusuf Yazıcı, genç futbolcular arasında en çok süre alan oyuncu oldu.

A Milli Takım'a kadar yükselen bordo-mavili futbolcu, 3 sezonda toplam 70 lig maçına forma giyerken, rakip fileleri de 16 kez havalandırdı.

Bordo-mavili takımda üçüncü kaptanlık görevine getirilen Yusuf Yazıcı, Jose Sosa ve Joao Pereira'nın yokluğunda hafta sonundaki Çaykur Rizespor maçında pazı bandını takacak.

UEFA tarafından, "Türk Messi", "Yeni Hagi" ifadeleriyle tanıtılıp, geleceğin yıldız adayları arasında gösterildikten sonra, 2015-2016 sezonunda 16 yaşındayken Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçıyla A takım formasını giymeye başlayan Abdülkadir Ömür, ligde 46 müsabakada yer alırken, 3 gol kaydetti ve performansıyla göz doldurdu.

En Çok Oynanan Bahis
  • 142Trabzonspor - Rizespor
    3
    MS1
    1,35
    8788kez oynandı
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- Uğurcan ve Hüseyin de vazgeçilmezlerden oldu

Trabzonlu genç oyuncular Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen, ligin son haftalarında forma şansı buldular.

İki oyuncu, ligde son 4 maçta da ilk 11'de oynayarak 90 dakika sahada kalıp, teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçemediği isimlerden oldular.

Hasan Batuhan Artraslan, Zeki Yavru ve Abdülkadir Parmak, kupanın yanı sıra ligde az da olsa forma giyerken, Murat Cem Akpınar ile Semih Karadeniz sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadı.

-Arda Akbulut ilk kez

17 yaşındaki genç kaleci Arda Akbulut, dünkü Sivas Belediyespor maçının ikinci yarısında Uğurcan Çakır'ın yerine oyuna girerek, A takımda ilk kez sahaya çıktı.

Esteban Alvarado'nun takımdan ayrılmasının ardından profesyonel sözleşme yapılan Muzaffer Cem Kaplan da kadroda yer aldı.

- Abdülkadir Parmak ve Batuhan'dan kupada gol katkısı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maça çıkan bordo-mavililerde, alt yapıdan yetişen iki oyuncu da gol atma başarısı gösterdi.

Genç oyunculardan Abdülkadir Parmak, Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynanan her iki maçta da birer gol atarak, rakip fileleri 2 kez havalandırdı. Hasan Batuhan Artarslan ise dünkü rövanş maçında skora katkı sağlayarak ilk golünü kaydetti.

- Devre arası yeni gençler

Trabzonspor, devre arasında takıma altyapıdan yeni genç oyuncular katmanın planlarını yapıyor.

Devre arasında bazı oyuncularla yolların ayrılacağı açıklanan Karadeniz ekibinde, pilot takım 1461 Trabzon'dan genç isimlerin Antalya kampına götürülmesi bekleniyor.

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