Trabzon'da yeniler imzayı attı! Sosa açıkladı; Beşiktaş...

Trabzonspor'un yeni transferleri Jose Sosa, Volkan Şen ve Tomas Hubocan için kulüp başkanı Muharrem Usta'nın da katılımıyla imza töreni düzenlendi.

Bordo-Mavililer'in patronu Usta, önemli bir kadro kurduklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Süper Lig'de 6. olmakla 2. olmak arasındaki harcanan para 80 milyon TL. Bu bir finansal ayarlama işi. Transferlerin maliyeti kadro dışı kalan 14-15 futbolcuyla yolları ayırmamız sonrası sağlandı. Bu takım son 10 yılın en kaliteli kadrolarından birisi."

SOSA: BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALMADIM

İtalyan ekibi AC Milan'dan kadroya katılan Arjantinli yıldız Jose Sosa, eski takımı Beşiktaş'tan teklif almadığını belirtirken, transfer sürecini şu sözlerle anlattı:

"Benim için zor bir karardı ancak doğru bir karar aldığıma inanıyorum. Başkanımıza teşekkür ederim. Başarı için birlikte kenetleneceğiz. Beşiktaş'tan bana resmi bir teklif gelmedi. Şu an burayı konuşmak, bu anın tadını çıkarmak benim için daha önemli."

VOLKAN ŞEN: BURAK ETKİLİ OLDU

Fenerbahçe'deki sözleşmesi feshedildikten sonra Karadeniz ekibine dönen Volkan Şen ise şu ifadeleri kullandı:

"Başkanımıza ve camiamıza bana tekrar kucak açtıkları için teşekkür ederim. Bundan sonra Trabzon'la çok başarılı olmak istiyorum. Taraftarımıza da teşekkür ederim. Dün çok güzel karşıladılar. Sadece sahaya konsantre olup elimden gelenin en iyisini yapacağım. Trabzonspor'a transferimde Burak Yılmaz da etkili oldu. Burada başarılı olacağıma inanıyordu. Kendisine teşekkür ederim."

HUBOCAN: KULÜBÜN BÜYÜKLÜĞÜNÜ HİSSETTİM

Marsilya'dan kiralanan Tomas Hubocan ise şöyle dedi:

"Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birine geldiğimin farkındayım. Geldiğimden beri kulübümün ne kadar büyük olduğunu hissediyorum."

DÜNYANIN EN KÜÇÜK TRANSFERİ

Öte yandan Balıkesirli Maviş ailesinin 'Bordo' ismindeki küçük oğlu, Trabzonspor'la sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'dan şu açıklama yapıldı:

"Trabzonsporumuzun, yeni sezondaki son transferi Bordo-Maviş oldu. Henüz altıaylık Bordo Maviş ile sözleşme imzalayan kulübümüz, altyapısına adı-soyadı gibi güzel bir futbolcu kazandırdı.

Balıkesirli Ulaş ve Burcu Maviş’in altıaylık oğulları Bordo’nun hikayesi beş yıl öncesine uzanıyor. Baba Ulaş Maviş, 2012 yılında bir rüyasında oğlunun olduğunu ve ismini Bordo koyduklarını görüyor. Aradan beş sene geçtikten sonra o dönemki kız arkadaşı Burcu ile hayatını birleştiren Ulaş Maviş’in rüyası, 2017’de oğlunun dünyaya gelmesi ile gerçek oluyor. Burcu ve Ulaş çifti çocuklarının ismini Bordo koyarak dünyada bir ilke imza atıyor."

Kulüp başkanı Muharrem Usta ise şunları söyledi:

"Bordo, şimdilik minik bir esinti; bir rüzgar. Ama biz onun büyüyünce Fırtına olup eseceğine yürekten inanıyoruz. Ailemizin tek hedefi Balıkesir’den Trabzon’a yerleşmek ve Bordo’yu Trabzonspor’da oynayacak bir futbolcu olarak yetiştirmek. Annenin bana gönderdiği bir mektup vardı. Bu mektupta isteklerini benimle paylaştı. Artık aileyi Trabzon’a yerleştirip Bordo’yu da kulübümüzün geleceğinde başarılı bir futbolcu olarak görmek en büyük idealimiz olacaktır. Öte yandan o büyüyene kadar biliyoruz ki bize, camiamıza uğur getirecek. Tribünlerimiz bu sezondan itibaren Bordo-Maviş’in ismiyle inleyecek!" (Fanatik)