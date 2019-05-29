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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.05.2019 - 14:09, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un yeni sezon için transfer bütçesi belli oldu!

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Trabzonspor'un yeni sezon için transfer bütçesi belli oldu!

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon izlediği transfer politikasından mali ve sportif açıdan önemli bir verim alan Trabzonspor, bu sezon da aynı politika üzerinde duruyor.

Trabzonspor, son yılların en az transfer harcamasını yapacak. UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşma yapan Trabzonspor, yaz transfer döneminde harcamalarına dikkat eden kulüplerin başında geliyor.

Geçtiğimiz sezon 2 milyon 200 bin Euro (14 milyon 764 bin TL) bonservis harcaması yapan Trabzonspor, bu sezon bu rakamın altına düşecek.

Yeni sezon öncesi yapılacak olan transferlere bordo-mavili kulüp, 2 milyon Euro'dan (13 milyon 500 bin TL) yukarı bir harcama yapmayacak.

Trabzonsporda 200 milyon tl kasada
Trabzonspor'da 200 milyon tl kasada

Transfer politikası belli

Trabzonspor geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda transfer politikasını belirlemiş durumda.

5-6 oyuncu transferi gerçekleştirmeyi planlayan bordo-mavililer söz konusu oyuncular arasında ise bonservis bedeli ödemeyeceği, kiralık takıma katabileceği veya çok düşük maliyetle kadroya katabileceği oyuncular üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Transferde zarar eden değil, kar eden kulüp

Trabzonspor, artık transferde zarar eden değil kar eden kulüplerden olma yolunda ilerliyor. Bunun en önemli sınavını ise geçtiğimiz sezon veren bordo-mavililer, takımdan ayrılan futbolculardan ise 9 milyon 590 bin Euro gelir elde etmişti.

Transfer ettiği oyunculara ise 2 milyon 200 bin Euro bonrservis bedeli ödeyerek, bordo-mavili kulübün transfer politikası tamamen değişmişti.

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Trabzonsporun yeni sezon için transfer bütçesi belli oldu

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