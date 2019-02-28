Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı
Trabzonspor'da yönetim Sosa, Kucka, Novak ve Burak Yılmaz'ın eski kulüpleriyle olan ödeme pürüzlerini çözdü, transfer yasağı kaldırıldı.
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'un transfer yasağı kaldırıldı.
Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, yerel basına yaptığı açıklamada, "Bugün 30 milyon TL tutarında Sosa Burak Kucka ve Novak’ın kulüplerine ödeme yaptık. Gelmesi muhtemel yeni yasakların da önünü kapadık ve şikayetler kalktı." dedi.
Bordo mavili ekip, ara transfer döneminde kadrosuna herhangi bir takviye yapamamıştı. Trabzonspor, böylece yaz transfer döneminde kadrosuna ilave yapabilecek.
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