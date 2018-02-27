Trabzonspor'un tercihi N'Doye
Aytemiz Alanyaspor maçına ceza sınırında çıkan ve mücadelenin uzatma anlarında Isaac Sackey‘e dirsek atan Burak Yılmaz, gördüğü kart sonrasında Beşiktaş maçı öncesinde cezalı duruma düştü.
Yıldız oyuncunun, kritik karşılaşmada forma giyemeyecek olması da takımın diğer santrforları Dame N’Doye ve Hugo Rodallega’nın iştahını kabarttı. Son lig maçında ikinci yarının başında oyuna dahil olan ve Fırtına’nın attığı 2 golün asistini yapan N’Doye forma yarışında daha avantajlı görülürken, Rodallega’nın da idmanlarda ekstra bir efor harcadığı öğrenildi.
Son kararını maç günü verecek olan teknik direktör Rıza Çalımbay, iki yıldızın da antrenman performanslarını yakından takip edecek. (Fanatik)
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