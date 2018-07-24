Trabzonspor'un tarihi evrakları internet üzerinden satılığa çıkarıldı

Trabzonspor'un 1966-1967-1968-1969 yıllarına ait karar defterleri, "www.atamuzayede.com" üzerinden 95 bin dolardan satışa çıkarıldı.

Kulübün karar defterlerinin satışının, internet sayfasının yanı sıra sosyal medyada da duyulması üzerine, Trabzonspor Kulübü yöneticileri, defterlerin çalındığı iddiasını kamuoyu ile paylaştı.



Trabzonspor Kulübü ayrıca konuyla ilgili Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını duyurdu.



420 SAYFALIK 3 DEFTER

Karar defterlerinin satışına ilişkin AA muhabirine bilgi veren Ata Müzayede Sahibi Murat Ketenci, müzayedede satışa sunulan evrakın, ıslak imzalı, noter tasdikli toplam 420 sayfalık 3 defterden oluştuğunu söyledi.

Ketenci, defterlerin, Trabzonspor'un tarihini anlatan, takım renginin belirlenmesi gibi geçmişte alınan kararların yer aldığı önemli belgeler olduğunu belirtti.



Karar defterlerinin online müzayedede satışa sunulmasının ardından birçok iddianın gündeme geldiğini aktaran Ketenci, sözlerine şöyle devam etti:



"Özellikle Trabzonspor yöneticileri ortaya birçok iddia attı. Bu iddialar için şöyle bir şey diyebiliriz; müzayedeye çıkmasaydı, Trabzonspor'un kuruluş evrakından haberi olacak mıydı? Bu soruyu kendilerine sormak isterim. Trabzonspor'a gönül vermiş insanlara da sormak isterim. Onları bu derece üzmelerine, kırmalarına hiç hakları olmadığını düşünüyorum. 50 sene sonra haberdar oldukları kuruluş evrakı için bizlere teşekkür etmeleri gerekirken birçok iddia ortaya atıldı. Bunların hepsi asılsız iddialardır. Ellerinde bu defterlerin çalındığına dair resmi bir evrak, polis tutanağı varsa, defterler şirketimizde duruyor, gelip görebilirler. İddia edildiği gibi bu evrakı Trabzonspor'a satma, bunu dayatma niyetinde değiliz. İlgilenen birçok koleksiyoner ve taraftar var yurt içi ve dışından."



"BU DEFTERLER ÇALINTI OLSA, KULÜP BAŞKANINA GÖNDERİLİR Mİ?"

"Bu defterler çöpten çıkma evrak gibi değil" iddialarına da değinen Ketenci, şunları dile getirdi:

"Bu defterler çöp konteynerlerinden çıkmıyor. Bu defterler, bit pazarından bulunmuş defterler. Trabzonspor tarihini bit pazarından 50 sene sonra Trabzonspor Kulübü'ne sunuyoruz. Müzayedeye çıkmadan önce bu defterlerle ilgili Trabzonspor Kulübü Başkanı'na ve Trabzonspor'a gönül vermiş iş adamlarına bilgi verdik. Onlar ilgilenmedi. Kuruluş defterlerinde imzaları olan kişilerin aile bireylerine ulaştık, ilgilenilmedi. Ardından müzayedeye koyduk ve kızılca kıyamet koptu. 50 sene sonra bu defterler önlerine geliyor. Teşekkür etmeleri gerekirken, bu olaylara hiç gerek yoktu. Bu defterler çalıntı olsa kulüp başkanına gönderilir mi? Gönderilmez. İlgilenmemelerini, bu şekilde örtmeye çalıştıklarını düşünüyorum."



Ketenci, karar defterlerinin 95 bin dolardan satışa sunulduğunu ve müzayedenin, Trabzonspor'un kuruluş tarihi olan 2 Ağustos'da saat 23.00'te sona ereceğini bildirdi.



TRABZONSPOR'UN KURULUŞ HİKAYESİ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından profesyonelliği Anadolu'ya yaymak amacıyla şehir takımları için 1963 yılında özel bir yasa çıkarıldı.

3-4 amatör takımın birleşmesiyle şehir takımları oluşturuldu ve şehirlerin isimleri takımlara verildi.

Trabzon'un iki güzide kulübü olan İdmanocağı ve İdmangücü'ne birleşme teklif edilerek, 2. Lige profesyonel olarak katılmaları istendi. 1966'da İdmanocağı ve İdmangücü, Trabzonspor'u kurmak için aralarında bir rekabet başladı.

İdmanocağı, yeni kurulacak takımın renginin kendi renkleri olan sarı-kırmızı olmasını istedi. İdmangücü, bu duruma karşı çıktı. Böylece iki kulübün arasında anlaşmazlıklar başladı.



İdmangücü yanına Yalıspor ve Martıspor'u alarak, gizlice Trabzonspor'u kırmızı-beyaz olarak kurdu, ardından Türkiye Futbol Federasyonu'na müracaat etti. İdmanocağı da kendi adına sarı-kırmızı olarak Trabzonspor'u kurdu. İdmangücü, İdmanocağı'ndan önce davranarak evrakı bir an önce tasdik ettirip kırmızı-beyaz Trabzonspor'u tescil ettirdi.



Böylece Trabzonspor ilk olarak kırmızı-beyaz renklerle kurulmuş oldu. İdmanocağı'nın müracaatı kabul edilmedi. İdmangücü'nün kurmuş olduğu Trabzonspor, 2. Ligde oynamaya başladı. Fakat hem şehirde hem de İdmanocağı ile yeni kurulan Trabzonspor arasında tartışmalar başladı ve sezon boyu devam etti. Bu durum mahkemelere kadar intikal etti.



Mahkeme İdmanocağı'nın davasını reddetti. Sezon bitti fakat kavga bitmedi. Trabzonspor 1966-1967 sezonunu 8. olarak tamamladı. Sezon bitiminde iki kulübün yöneticilerini federasyon tekrar çağırdı. Siyasiler ve kanaat önderleri iki kulübü birleştirmek için tekrar araya girdi.



Dönemin Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak ve Beden Terbiyesi Genel Müdürü Ulvi Yenal Ankara'daki birleşme turlarında son noktayı koyarak Trabzonspor ve İdmanocağı'nı, önerilen bordo-mavi renkler altında birleşmesi hususunda son kez uyardı.

15 gün sonra iki kulüp yöneticileri Trabzon Valisi Celal Kayacan, Ali Osman Ulusoy, Rıfat Dedeoğlu, Refik Karaağaçlı gibi isimler, Vali huzurunda 2 Ağustos 1967'de karar alarak İdmanocağı ile Trabzonspor'u birleştirdi.



Ali Osman Ulusoy, bugün Türkiye Süper Ligi olarak bilinen 1. Futbol Ligi'nde İstanbul'un dışına şampiyonluğu çıkaran ilk takım olan Trabzonspor'un ilk başkanı unvanına sahip oldu.

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