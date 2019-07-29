Trabzonspor'un Sturridge transferinde büyük gün

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'un Sturridge transferinde büyük gün
GeriFutbol Trabzonspor'un Sturridge transferinde büyük gün
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Takvim
29.07.2019 - 08:26, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Sturridge transferinde büyük gün

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Trabzonspor yılın transferi için saatleri sayıyor! Daniel Sturridge transferi bugün açıklanabilir

Karadeniz Fırtınası, yılın transferi için artık saatleri sayıyor... Daniel Sturridge transferi bugün açıklanabilir. Taraftar işi gücü bıraktı ona odaklandı.

Trabzon forvet transferi için artık saatleri sayıyor... Bordo-Mavililer günlerdir beklediği golcüye bugün kavuşabilir. Karadeniz Fırtınası'nda yöneticilerden Sertaç Güven, Boston'da yıldız golcü Daniel Sturridge için günlerdir kamp kurdu ve sonunda mutlu sona ulaştı.

SÖZLEŞME HAZIRLANDI BİLE...

Maddi konularda anlaşma sağlandı. Bonuslar belirlendi. Gözler bugüne çevrildi. Bordo-Mavililer ilk iş gününde KAP açıklaması yapabilir. Trabzonspor taraftarı işi gücü bıraktı ona odaklandı..

AVRUPA LİGİ İÇİN SÜRE AZALDI

Trabzonspor 8 Ağustos'ta S.Prag ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için yarına kadar UEFA'ya oyuncu listesi bildirmek zorunda. Makas daraldı... Yılın transfer bombası patlamak üzere..

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Alpay Çelebi Beşiktaş'ta
Son dakika transfer haberleri | Trabzonspor'da bir stoper daha yolda: Chidozie Awaziem
Selçuk İnan eşi rahatsızlandığı için kamptan ayrıldı
İşte Beşiktaş'ın 3. bombası! 4 milyon euroya...