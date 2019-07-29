Trabzonspor'un Sturridge transferinde büyük gün
Trabzonspor yılın transferi için saatleri sayıyor! Daniel Sturridge transferi bugün açıklanabilir
Karadeniz Fırtınası, yılın transferi için artık saatleri sayıyor... Daniel Sturridge transferi bugün açıklanabilir. Taraftar işi gücü bıraktı ona odaklandı.
Trabzon forvet transferi için artık saatleri sayıyor... Bordo-Mavililer günlerdir beklediği golcüye bugün kavuşabilir. Karadeniz Fırtınası'nda yöneticilerden Sertaç Güven, Boston'da yıldız golcü Daniel Sturridge için günlerdir kamp kurdu ve sonunda mutlu sona ulaştı.
SÖZLEŞME HAZIRLANDI BİLE...
Maddi konularda anlaşma sağlandı. Bonuslar belirlendi. Gözler bugüne çevrildi. Bordo-Mavililer ilk iş gününde KAP açıklaması yapabilir. Trabzonspor taraftarı işi gücü bıraktı ona odaklandı..
AVRUPA LİGİ İÇİN SÜRE AZALDI
Trabzonspor 8 Ağustos'ta S.Prag ile oynayacağı Avrupa Ligi maçı için yarına kadar UEFA'ya oyuncu listesi bildirmek zorunda. Makas daraldı... Yılın transfer bombası patlamak üzere..
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