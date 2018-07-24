Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi
GeriFutbol Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
AA
24.07.2018 - 11:56, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi

Trabzonspor, Slovenya'da iki aşamalı olmak üzere gerçekleştirdiği 24 günlük kampı, tamamladı.

İlk olarak 1 Temmuz'da Slovenya'nın Kranj kentinde kampa girerek 13 Temmuz'a kadar burada çalışan bordo-mavililer, 14-24 Temmuz tarihlerinde de Kranjska Gora, kasabasında hazırlıklarını gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, 24 günlük yurt dışı kampında sadece 1 gün izin yaparken bu süreçte 32 antrenmanla yeni sezona hazırlandı, 4 de hazırlık karşılaşması oynadı.

HAZIRLIK MAÇLARI

Trabzonspor, yurt dışı kampında ilk olarak Slovenya ekibi Triglav Kranj ile karşılaşırken, Hugo Rodallega ve Luis Ibanez'in attığı gollerle maçtan 2-0 galip ayrıldı.

Bordo-mavililer, kamptaki ikinci maçında Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımı ile karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi, Ramil Sheidaev'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

Kamptaki üçüncü maçını Rusya'nın Spartak Moskova takımı ile oynayan bordo-mavililer, Rodallega'nın gol attığı maçta rakibine 4-1 mağlup olarak tek yenilgisini aldı.

Karadeniz ekibi, son hazırlık maçında Katar'ın El Duhail takımı ile 1-1 berabere kalırken gol forvet oyuncusu Rodallega'dan geldi. 

Trabzonspor, yeni sezon öncesi oynadığı 4 hazırlık maçında 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik aldı. 

EN GOLCÜ RODALLEGA

Trabzonspor'da hazırlık maçlarının en golcü ismi Rodallega oldu. 

Bordo-mavililerde Kolombiyalı forvet 3 gol atarken, Ibanez ve Sheidaev 1'er gol kaydetti. Karadeniz ekibi, 4 hazırlık maçında rakip fileleri 5 kez havalandırırken kalesinde de 5 gol gördü. 

BURAK YILMAZ'IN SAKATLIĞI MORALLERİ BOZDU

Trabzonspor'da kamp döneminde Burak Yılmaz'ın sakatlığı moralleri bozdu. 

Geçen sezonun bitimine 2 hafta kala sağ kasığından ameliyat edilip tedavisinin tamamlanmasının ardından takımla çalışmalara başlayan golcü oyuncunun yakasını sakatlık bırakmadı. 

Bordo-mavili takımın golcü oyuncusu, 15 Temmuz'da sol kasık sakatlığı nedeniyle kamptan ayrılarak döndüğü İstanbul'da ameliyat oldu. 
Fabian Castillo, Hasan Batuhan Artarslan, Abdülkadir Ömür, Jose Sosa gibi oyuncular da sakatlıklar yaşayarak bir süre takımla antrenmanlara katılamadı. 

YENİ TRANSFER KATILMADI

Trabzonspor, 24 günlük kamp döneminde yeni transfere kavuşamadı. 

Kampın son bölümlerinde İranlı Vahid Amiri'yi kadrosuna katan bordo-mavililer, vize işlemleri ve kampında sonuna gelinmesi nedeniyle bu oyuncuyu Slovenya'ya getirmedi. İranlı sol kanat oyuncusu pilot takım 1461 Trabzon ile çalışmalara başladı. 

CASTİLLO, TAKIMDAN AYRILIYOR

Bordo-mavililerde Slovenya kampının ilk etabında sakatlanan ve daha sonra takımdan ayrı olarak çalışan Fabian Castillo, transfer görüşmesi yapmak üzere kamptan ayrıldı. 

Kolombiyalı oyuncu, Meksika'nın Tijuana takımı ile yapacağı görüşme nedeniyle antrenmanlara devam etmedi ve kamptan ayrılan tek oyuncu oldu. 

ESTEBAN, 11 GÜN GEÇ KATILDI

Trabzon'daki yeni sezon hazırlıklarına çeşitli nedenlerle katılmayan ve teknik direktör Ünal Karaman ile görüştükten sonra özür dileyen kaleci Esteban Alvarado, 11 gün gecikmeli olarak kampta yer aldı. 

Kosta Rikalı kaleci kampta bir süre ayrı çalıştıktan sonra takımla çalışmalara dahil edildi. 

AĞAOĞLU, KAMPI İKİ KEZ ZİYARET ETTİ

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Slovenya kampının her iki etabını da ziyaret ederek futbolculara moral verdi. 

İlk etap kampında, taraftar, stadyum, amatör branşlar ve personel sorumlusu Özer Bayraktar ile idari işler sorumlusu Lokman Sadıklar, ikinci etap kampında ise futbol şube sorumlusu Haluk Şahin, takımı yalnız bırakmadı.

Günün en popüler bahislerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cihat Arslan:''Bu ligde herkes şampiyon olabilir"

Denizlispor’da Etoundi belirsizliği

Trabzonspor'un Slovenya kampı sona erdi

Yunanistan'da Şampiyonlar Ligi ateşi! En çok oynanan iddaa...