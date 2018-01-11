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Trabzonspor'un Sakıb Aytaç transferinde kritik günler!

Trabzonspor'un Sakıb Aytaç transferinde kritik günler! Antalyaspor'un sol bekinin bu transferi çok istemesi üzerine eli güçlenen Trabzonspor’un, önümüzdeki haftaya kadar transferi açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Hürriyet Haber
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Emmanuel Mas’ın takımdan ayrılmasının ardından sol bek transferine yoğunlaşan Fırtına, sezon sonunda Antalyaspor’la sözleşmesi sona erecek olan Sakıb Aytaç’ı listenin en üst sırasına yazmıştı. Geçtiğimiz günlerde 26 yaşındaki futbolcu ile görüşen ve her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor, transferi tamamlamak için Kırmızı-Beyazlılar’da yapılacak olan başkanlık seçimini bekliyordu.

Akdeniz temsilcisinde dün gerçekleşen kongrede Cihan Bulut’un başkan seçilmesi üzerine Bordo- Mavililer, operasyonu resmen başlattı. Kırmızı- Beyazlılar’a resmi teklifini ileten Karadeniz ekibi, artık beklemeye geçti. Sakıb’ın da bu transferi çok istemesi üzerine eli güçlenen Trabzonspor’un, önümüzdeki haftaya kadar transferi açıklamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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