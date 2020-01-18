Trabzonspor'un rakibi Kasımpaşa

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



Medical Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile ilk resmi maçında Ziraat Türkiye Kupası'nda Yukatel Denizlispor'u 2-0 mağlup eden bordo-mavililer, ligin ikinci devresine de Kasımpaşa karşılaşmasıyla iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Ligin ilk yarısını 32 puanla lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde üçüncü sırada kapatan Karadeniz ekibi, zirve mücadelesinde yara almak istemiyor.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililerin Kasımpaşa karşısına Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Filip Novak, Jose Sosa, John Obi Mikel, Badou Ndiaye, Yusuf Sarı, Anthony Nwakaeme ve Alexander Sörloth 11'i ile çıkması bekleniyor.