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Futbol
AA
Haber Giriş: 22.01.2020 - 14:23,Son Güncelleme:/

Trabzonspor'un rakibi Denizlispor

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Trabzonspor'un rakibi Denizlispor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Yukatel Denizlispor'a konuk olacak.

Denizli Atatürk Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

İki takım arasında Trabzon'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak avantaj sağlayan bordo-mavililer, rakibi karşısında turu geçerek kupada yoluna devam etmek istiyor.

Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Daniel Sturridge ve Fıratcan Üzüm'ün sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor'un Yukatel Denizlispor karşısına Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Mikel, Sosa, Ndiaye, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme ve Sörloth muhtemel 11'i ile çıkması bekleniyor.

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