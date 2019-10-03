Trabzonspor'un rakibi Basel'den skandal paylaşım!
UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece temsilcimiz Trabzonspor'la karşılaşacak olan Basel, sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşıma imza attı. İsviçre ekibinin resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda Türkiye haritasının bir kısmının kesilmesi Türk futbolseverlerin büyük tepkisiyle karşılaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bu gece temsilcimiz Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak olan Basel, sosyal medya hesabından skandal bir paylaşıma imza attı. İsviçre ekibinin zorlu mücadele için resmi Twitter sayfasından yayınladığı videoda Türkiye haritasının bir kısmının kesilmesi infial yarattı.
Türk futbolseverler, ülkemizin Avrupa kıtasında yer alan topraklarının yokmuş gibi gösterilmesi nedeniyle Basel kulübünü küstahlıkla suçladı. Söz konusu videonun hâlâ kaldırılmamış olması da büyük bir tepkiyle karşılandı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle