Trabzonspor'un rakibi Basel bir puana razı oldu
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Basel, İsviçre Süper Ligi'nde karşılaştığı Young Boys ile 1-1 berabere kaldı.
İsviçre liginin 7. haftasına lider başlayan Basel, en yakın takipçisi Young Boys'a konuk oldu. Mücadale, Basel'den Widmer'in 5 ve ev sahibi takımdan Nsame'nin 59. dakikadaki golleriyle 1-1 bitti.
Puanını 16'ya çıkaran Basel, averajla Sion'un önünde zirvedeki yerini korudu. İki ekibin bir puan arkasındaki Young Boys, 3. sırada yer aldı.
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