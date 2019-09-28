Trabzonspor'un önemli futbol adamlarından Suat Tekelioğlu hayatını kaybetti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'un önemli futbol adamlarından Suat Tekelioğlu hayatını kaybetti
GeriFutbol Trabzonspor'un önemli futbol adamlarından Suat Tekelioğlu hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
28.09.2019 - 12:34, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un önemli futbol adamlarından Suat Tekelioğlu hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'un önemli futbol adamlarından Suat Tekelioğlu hayatını kaybetti

Trabzonspor'un yetiştirdiği futbol adamlarından Suat Tekelioğlu hayatını kaybetti. Kulübün izleme komitesinde görev yapan Tekelioğlu'nun vefatı resmi site aracılığı ile duyuruldu.

 Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Bir dönem kulübümüzde futbol oynayan, uzun yıllar Türk futboluna hizmet eden ve kulübümüzün izleme komitesinde görev yapmakta olan Suat Tekelioğlu’nun vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Divan üyemiz ve eski teknik direktörümüz Sadi Tekelioğlu’nun, TÜFAD Trabzon Başkanı Hayri Tekelioğlu ile eski yöneticimiz Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun kardeşi merhum Suat Tekelioğlu’na Allah’tan rahmet; yakınları ve camiamıza başsağlığı dileriz.

24 Eylül 1958 tarihinde Trabzon’da dünyaya gelen Suat Tekelioğlu, eski antrenörümüz Sadi Tekelioğlu’nun, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Trabzon Şube Başkanı Hayri Tekelioğlu’nun ve eski yöneticimiz Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun kardeşidir.

Kulübümüzde ve Trabzon Fenerbahçe takımında forma giyen Tekelioğlu, ardından çok sevdiği futbolda kariyerine antrenör olarak devam etti. Meydangücü, Uğurluspor ve Doğanspor’u çalıştıran Tekelioğlu, Pazarspor, Erzurumspor, Medipol Başakşehir, Akçaabat Sebatspor, Giresunspor, Sarıyer, Maltepespor, Bandırma, Sarıyer, Tokatspor ve Göztepe gibi takımlarda yardımcı antrenörlük görevlerinde bulundu. Arsinspor’da ise teknik direktörlük görevi üstlenen Tekelioğlu, kulübümüzde 2007 yılında Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu olarak da çalıştı.

Kulübümüz bünyesinde futbolcu izleme komitesinde görevli Tekelioğlu, Hülya Tekelioğlu ile evli olup Gülce ve Nurce adında iki kızı bulunmaktadır.

Merhum Tekelioğlu’nun cenazesi 29 Eylül 2019 tarihinde (yarın) öğle namazına müteakip Trabzon İskenderpaşa Camii’nden kaldırılacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk ediyor
Trabzonspor'un önemli futbol adamlarından Suat Tekelioğlu hayatını kaybetti
Cüneyt Çakır, VAR ekranına kaç kere gider? iddaa'da özel etkinlik...
Ünlülerin derbi tahminleri (Galatasaray-Fenerbahçe)