Trabzonspor'un Obi Mikel transferi dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda!

Trabzonspor'un Obi Mikel transferi dünya basÄ±nÄ±nda!
Trabzonspor'un Ã¼nlÃ¼ futbolcu John Obi Mikel'i transfer etmesi dÃ¼nyada bÃ¼yÃ¼k yankÄ± uyandÄ±.
Trabzonspor dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ NijeryalÄ± futbolcu John Obi Mikel'i kadrosuna kadrosuna kattÄ±.
Kariyerinde Ä°ngiliz devi Chelsea ile zirve yaparak Premier Lig'in yanÄ± sÄ±ra Åžampiyonlar Ligi ÅŸampiyonluÄŸu da kazanan 32 yaÅŸÄ±ndaki tecrÃ¼beli Ã¶nliberonun Trabzonspor'a transferi taraftarlarÄ± mest ederken dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda haberlere konu oldu.
Ã–zellikle Ä°ngiliz basÄ±nÄ±nda manÅŸet olan Mikel transferi BBC, FOX Sports gibi Ã¼nlÃ¼ basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra futbolcunun Ã¼lkesi Nijerya'da ve Afrika'nÄ±n bir Ã§ok internet haber sitesinde yer buldu.
Trabzonspor bÃ¶ylelikle adÄ±nÄ± bir kez daha dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda duyurdu.
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Obi Mikel'den ilk aÃ§Ä±klama
Bordo mavililerin yeni transferinden ilk aÃ§Ä±klamada da geldi. YÄ±ldÄ±z futbolcu sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "SÄ±cak karÅŸÄ±lama iÃ§in Trabzonspor taraftarlarÄ±na teÅŸekkÃ¼r ederim. Trabzon'a gelip ilk maÃ§Ä±ma Ã§Ä±kmak iÃ§in sabÄ±rsÄ±zlanÄ±yorum. Ben ve ailem, TÃ¼rkiye'deki yeni serÃ¼ven iÃ§in Ã§ok heyecanlÄ±yÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.
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