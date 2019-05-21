Trabzonspor'un Novak sevinci! Goller ve centilmenliği...
Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ı sahasında 2-1 yenen Trabzonspor'da karşılaşmanın ilk golünü atan Çek savunma oyuncusu Filip Novak, bordo-mavi takımda 1,5 sezonluk dönemde ortaya koyduğu performans, attığı goller ve centilmenliği ile beğeni kazandı.
Bordo-mavili kulübe 2017-2018 sezonu ara transfer döneminde Danimarka'nın Midtjylland Kulübünden 1 milyon 900 bin avro bonservis bedeli ile alınan 28 yaşındaki futbolcu, 43 lig maçında 8, kupada da 3 maçta 1 kez olmak üzere toplam 46 maçta 9 gol kaydetti.
Trabzonspor'da ilk sezonunda 15 lig maçında 3 gol atan başarılı savunma oyuncusu, bu sezon da 28 lig maçında 5, 3 kupa maçında 1 gol atarak 31 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı.
Trabzonspor, 2017-2018 sezonunda Novak'ın gol attığı maçlarda Osmanlıspor ile 3-3 berabere kalırken Kasımpaşa'ya 5-2 mağlup oldu.
Çekyalı futbolcu, bu sezon ise Karadeniz ekibinin 2-2 berabere kaldığı Ankaragücü maçının yanı sıra galip geldiği 3-1'lik Akhisarspor, 2-1'lik Fenerbahçe, 4-2'lik İstikbal Mobilya Kayserispor, 2-1'lik Beşiktaş maçlarında rakip fileleri birer kez havalandı.
Karadeniz ekibi, bu sezon Novak'ın gol attığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 13 puan elde etti.
- Kafa golleri
Novak, bu sezon gollerinin çoğunluğunu kafa ile kaydetti. Bordo-mavili futbolcu, ligdeki 5 golünün 4'ünü kafasıyla rakip ağlara bıraktı.
Çek futbolcu, ilk sezonunda ligdeki 3 golü ise ayakla atmıştı.
- Sahada sakin kaldı
Novak, Trabzonspor'da lig ve kupada toplam 46 maçta centilmenliği ile dikkatleri çekerken hiç cezalı konumuna da düşmedi.
Trabzonspor forması altında ilk sezonunu kartsız tamamlayan bordo-mavili futbolcu, bu sezon 31 maçta 3 kez sarı kart gördü.
- Santrfor sıkıntısı akla geldi
Trabzonspor, 2016-2017 sezonunda santrforlarının katkısı konusunda sıkıntı yaşamıştı.
Bordo-mavililerde Hyun-Jun Suk, Muhammet Demir, Dame N'Doye, Ramil Sheidaev ve Hugo Rodallega'dan oluşan santrforlar, 34 hafta boyunca 11 gol atmıştı.
Muhammet Demir, Sheidaev ve Suk, gol kaydedemeden bordo-mavili takımdan ayrılırken, N'Doye 27 lig maçında 5, Hugo Rodallega da 15 karşılaşmada 6 gol kaydetmişti.
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