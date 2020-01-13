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GeriFutbol Trabzonspor’un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 13.01.2020 - 12:54,Son Güncelleme:/

Trabzonspor’un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta

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Trabzonspor’un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta

Trabzonsporun, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu.

16 Ocak 2020 Perşembe günü 20.30da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 75 TL, Batı Alt VIP Tribün 60 TL, Batı Alt VIP Tribün 50 TL, Batı Alt VIP Tribün 40 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 30 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 25 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 20 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 15 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 10 TL.

Trabzonspor’un kupada oynayacağı Denizlispor maçı biletleri satışta


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