Trabzonspor'un kupa yolculuğu başlıyor

2016-17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na Atiker Konyaspor, Gümüşhanespor ve Kızılcabölükspor ile birlikte yer aldığı grupta havlu atan bordo mavililer, 2017-18 sezonunda 4’üncü Tur’dan katıldığı kupada yarın ilk maçında 3’üncü Lig ekibi Çorum Belediyespor ile karşılaşacak. Trabzonspor, Dr. Turhan Kılıççıoğlu Stadı’nda saat 14.30’da başlayacak olan karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, kupada yoluna devam etmek istiyor.

KADRO DEĞİŞİYOR

Bordo mavililerde bu maç öncesi Burak Yılmaz, Kucka, Hubocan ile Abdülkadir’in sakatlıkları bulunuyor ve tedavileri devam ediyor. Hubocan ve Abdülkadir’in yapılacak son değerlendirmenin ardından oynayıp oynamayacağı ile ilgili kararın verileceği bildirildi. Trabzonspor’da ayrıca kart cezalısı olan Yusuf Yazıcı ile Jose Sosa da Çorum Belediyespor karşısında forma giyemeyecek. Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın, ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların yer aldığı bir kadro ile sahaya çıkacağı öğrenildi.

8 SEZONDUR KUPAYI KAZANAMIYOR

Süper Lig’e ilk çıktığı 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası’nda final oynama başarısı gösteren Trabzonspor, toplam 14 kez kupada final oynadı ve 8 kez mutlu sona ulaştı. En son 2009-10 sezonunda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek Türkiye Kupası’nı müzesine getiren bordo-mavililer, 8 sezon sonra 9’uncu kez kupayı kazanmaya çalışacak.

ÇORUM BELEDİYESPOR İLE 2’NCİ RANDEVU

Bu arada Trabzonspor ile Çorum Belediyespor, yarın oynayacakları maçla birlikte 2’nci kez karşı karşıya gelecek. İki takım, daha önce ilk kez 2016-17 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’nda 3’üncü Tur mücadelesinde karşılaşmıştı. Normal süresi 1-1 sona eren ve uzatmalara giden maçı Trabzonspor ilk uzatma devresinde bulduğu golle 2-1 kazanmıştı.

SOSA AİLESİNE KAVUŞTU

Trabzonspor’da Süper Lig’in 9’uncu haftasında oynanan Evkur Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart gören ve cezası nedeniyle yarın kupada Çorum Belediyespor karşısında forma giyemeyecek olan Jose Sosa, eşi ve çocuklarına kavuştu. Arjantinli oyuncunun eşi Carolina Alurralde ve ikiz kız çocuklarının dün gece eşyalarını toplamak için gittiği Milano’dan Trabzon’a geldiği belirtildi. Sosa ve ailesinin, bu hafta içerisinde Trabzon’da bir villaya yerleşeceği öğrenildi.

MEHMET YILMAZ, ÇALIMBAY’IN YARDIMCISI OLDU

Bu arada Trabzonspor’un eski futbolcusu Mehmet Yılmaz’ın, teknik direktör Rıza Çalımbay’ın yardımcısı olarak göreve getirildiği öğrenildi. Bordo-mavili takım ile resmi sözleşme imzaladıktan sonra göreve kendi ekibiyle başlayan Çalımbay’ın, Trabzonlu veya Trabzonspor’da görev yapmış bir ismi de yardımcı olarak ekibine alması kararlaştırılmıştı. Bu noktada Mehmet Yılmaz isminde karar kılındığı kaydedildi. 38 yaşında olan Yılmaz’ın, kupada oynanacak Çorum Belediyespor maçının ardından göreve başlaması bekleniyor.

TRABZONSPOR’UN ÇORUM BELEDİYESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:

Esteban- Kamil, Uğur, Durica, Mas, Batuhan, Onazi, Bongonda, Bero, Castillo, Rodallega

SAKAT: Burak, Kucka, Hubocan, Abdülkadir

CEZALI: Yusuf Yazıcı, Sosa