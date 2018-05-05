Trabzonspor'un konuğu Kasımpaşa / İlk 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 32. hafta maçında Trabzonspor'un konuğu Kasımpaşa... Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
Süper Lig'de 32. hafta maçında Trabzonspor'un konuğu Kasımpaşa... Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
İŞTE İLK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hubocan, Okay, Novak, Onazi, Kucka, Olcay, Yusuf, Sosa, Burak Yılmaz
Kasımpaşa: Ramazan, Popov, Veysel, Ben Youssef, Veigneau, Pavelka, Sadiku, İlhan, Mensah, Trezeguet, Diagne
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