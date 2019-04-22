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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
22.04.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Kadıköy'deki galibiyet hasreti

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Trabzonspor'un Kadıköy'deki galibiyet hasreti

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında 8 yıl sonra kazanan bordo-mavililer, bu kez deplasmanda 22 yıllık galibiyet özlemine son vermeyi amaçlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek rakibi karşısında 8 yıllık galibiyet özlemine son veren Trabzonspor, gözünü bu kez deplasman hasretine dikti. Ligin son 5 haftasında kazanarak sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor, hafta sonu Kadıköy'de Fenerbahçe'yi yenmesi halinde 22 yıldır rakibi karşısında yaşadığı dış saha galibiyeti özlemini sonlandıracak.

Fenerbahçe'yi en son 2010-2011 sezonunun 2. haftasında sahasında 3-2'lik sonuçla mağlup ettikten sonra 17'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 18 maçın 10'unu kaybeden, 8'inde berabere kalan bordo-mavililer, ligin ilk yarısında sarı-lacivertli takımı 2-1 yenerek bu kötü gidişatını 8 yıl sonra durdurmuştu.
En son Fenerbahçe galibiyetinde teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığını yapan ve yedek kulübesinde bulunan Ünal Karaman, bu kez Trabzonspor'un başında teknik adam olarak galibiyet mutluluğu yaşamıştı. Fenerbahçe'yi 23 Ağustos 2010'da mağlup eden Karadeniz ekibi, 3 bin 16 gün sonra İstanbul temsilcisi karşısında galibiyet elde etmişti.

- 22 yıllık galibiyet hasreti

Fenerbahçe karşısında 18 maç aradan sonra kazanan Trabzonspor, bu kez rakibini 22 yıl sonra deplasmanda devirmenin hesaplarını yapıyor. Sarı-lacivertli takımı Kadıköy'de en son 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi karşısında son 21 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 9 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi, 22 yıl sonra sarı-lacivertli takım önünde sahadan 3 puanla ayrılmanın mücadelesini verecek.

- 22 teknik adam görev yaptı

En son Fenerbahçe'yi 1997-98 sezonunda Yılmaz Vural yönetiminde mağlup eden Trabzonspor'da, bu karşılaşmanın ardından Ünal Karaman'a kadar 22 teknik adam görev yaptı. Karadeniz ekibinde, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci, Gordon Milne, Ahmet Suat Özyazıcı, Giray Bulak, Sadi Tekelioğlu, Hans Peter Briegel, Samet Aybaba, Turgay Semerci, Ziya Doğan, İhsan Derelioğlu, Şenol Güneş, Vahid Halilhodzic, Sebastian Lazaroni, Ahmet Özen, Ersun Yanal, Hugo Broos, Tolunay Kafkas, Mustafa Akçay, Hami Mandıralı, Şota Arveladze ve Rıza Çalımbay çalıştırıcılık yaptı. Bu teknik adamların bir kısmının görev süresi kısa sürüp Fenerbahçe ile dış sahada oynanan maçta yer almazken bir kısmı ise sarı-lacivertli takım karşısında deplasman galibiyeti elde edemedi.

- Son 21 deplasman maçı

Trabzonspor'un deplasmanda galibiyete hasret kaldığı son 21 lig maçının sonuçları şöyle:

1998-1999: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0
1999-2000: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1
2000-2001: Fenerbahçe - Trabzonspor: 5 - 2
2001-2002: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 0
2002-2003: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2
2003-2004: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 1
2004-2005: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 1
2005-2006: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2
2006-2007: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2 (İzmir'de oynandı)
2007-2008: Fenerbahçe - Trabzonspor: 3 - 2
2008-2009: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2009-2010: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1
2010-2011: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0
2011-2012: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 0 (Lig Grubu)
Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0 (Süper Final)
2012-2013: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2013-2014: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2014-2015: Fenerbahçe - Trabzonspor: 0 - 0
2015-2016: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 0
2016-2017: Fenerbahçe - Trabzonspor: 1 - 1
2017-2018: Fenerbahçe - Trabzonspor: 2 - 2

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