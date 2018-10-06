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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
DHA
06.10.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un hedefi seri yakalamak!

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Trabzonspor'un hedefi seri yakalamak!

Spor Toto Süper Lig’de üst üste iki maç kaybettikten sonra Kasımpaşa galibiyetiyle kötü gidişata son veren Trabzonspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Akhisarspor’u da mağlup ederek yükselişini sürdürmek ve seri yakalamak istiyor.

Süper Lig’in 7’nci haftasında geriye düştüğü maçta Kasımpaşa’yı mağlup ederek moral bulan Trabzonspor, yarın deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde 10 puanı bulunan ve zirvenin 5 puan gerisinde yer alan bordo mavililer, 5 puanlı rakibini mağlup ederek hem galibiyet serisi yakalamayı, hem de üst sıralarla puan farkını azaltmayı hedefliyor. Saat 19.00’da Spor Toto Akhisar Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

KADRO BÜYÜK ORANDA KORUNACAK
Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Kamil Ahmet ile Ibanez dışında eksik oyuncusu bulunmayan Trabzonspor’da teknik direktör Ünal Karaman, 4-2 kazandıkları Kasımpaşa maçındaki 11’ini büyük oranda koruması bekleniyor. Karaman’ın sadece hücum hattında değişiklik yaparak kart cezasını tamamlayan ve takıma dönen Yusuf’a Kucka’nın yerine ilk 11’de forma verebileceği kaydedildi.

AKHİSARSPOR İLE 13’ÜNCÜ RANDEVU
Trabzonspor ile Akhisarspor, yarın oynayacakları maçla birlikte ligde 13’üncü kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 12 maçta Trabzonspor’un 4, Akhisarspor’un 5 galibiyeti bulunuyor. 3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 18 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü. Geçen sezon ligin ilk yarısında oynanan maçı Akhisarspor 6-1, ikinci yarıda oynanan karşılaşmayı ise Trabzonspor 3-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR’UN AKHİSARSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ ŞU ŞEKİLDE:
Onur- Pereira, Toure, Hosseini, Novak- Onazi, Sosa- Abdülkadir, Yusuf, Burak- Rodallega

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