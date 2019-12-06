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Futbol
Fanatik
06.12.2019 - 07:56, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un hedefi Nazım Sangare

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Trabzonspor'un hedefi Nazım Sangare

Trabzonspor’un Akdeniz’de hedefi yalnızca 3 puan değil. Bordo-Mavililer milli sağ bek Nazım Sangare için de Antalyaspor Yönetimi’yle masaya oturacak,devre arasında işi bitirmek için pazarlık yapılacak.

Zirve yarışında söz sahibi olmak isteyen Trabzonspor, Antalya deplasmanından 3 puanla dönmenin planlarını yaparken bir yandan transfer çalışmaları da devam ediyor. Bordo-Mavililer için Antalya maçı yalnızca 3 puan anlamı taşımıyor.

Karadeniz ekibi aynı zamanda bir süredir gündeminde olan, teknik direktör Ünal Karaman’ın da takıma kazandırılmasını çok istediği Kırmızı- Beyazlılar’ın sağ beki Nazım Sangare için de bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyor. Sağ bekte genç oyuncular dışında alternatifi olmayan, o bölgeyi takıma seviye atlatacak bir isimle güçlendirmeyi hedefleyen Fırtına, Antalyaspor Yönetimi’nden devre arasında bu transferi bitirmek adına fiyat isteyecek.

Bonservisi var

Nazım’ın; Antalyaspor’la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor gözüküyor. Ancak Akdeniz temsilcisi geçen hafta içerisinde takımın başarılı oyuncusu Nazım’ın biten sözleşmesini uzatma konusunda mutabakata varmıştı. Nazım’la 3 yıllık yeni kontrat yapıldığı bilgisi var. Bu nedenle Fırtına, 25 yaşındaki futbolcuyu bonservisiyle almak zorunda. Bu doğrultuda pazarlıkların gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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