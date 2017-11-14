Trabzonspor'un gözü Polonyalı oyuncuda

Bordo-mavili takımda devre arasındaki transfer dönemi öncesi çalışmalar erken başladı. Savunmaya mutlaka takviye yapılması gerektiğini yönetime ileten teknik direktör Rıza Çalımbay, yardımcısı Bülent Albayrak'ı da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolcu izlemek için yurt dışına gönderdi. Albayrak'ın bazı Doğu Avrupa ülkesi takımlarının oynadığı maçları takip ettiği ve özellikle Polonya Milli Takımı'nın üzerine yoğunlaştığı öğrenildi.

2.5 MİLYON EURO'YA GELEBİLİR



Karadeniz ekibinin geçtiğimiz sezon başındaki transfer döneminde de kadrosuna katmak için uğraş verdiği Michal Pazdan'ı takip ettiği ve 30 yaşındaki oyuncunun transferi için şartların araştırıldığı belirtildi. Kulübü Legia Varşova ile 2019'a kadar mukavelesi bulunmasına rağmen 'Sözleşmesinde 2 milyon 500 bin euro ödenirse serbest kalır' maddesi bulunan Polonyalı stoper için henüz net bir karar verilmediği aynı bölge için birçok isimle temasa geçildikten sonra harekete geçileceği belirtildi. (Fotomaç)