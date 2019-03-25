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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
25.03.2019 - 10:04, Son Güncelleme:

Trabzonspor’un gözü Berkay ve Yusuf'ta

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Trabzonspor’un gözü Berkay ve Yusuf'ta

Sezon başı da gündeme gelen Yusuf Sarı ve Berkay Özcan'ı izlemeyi sürdüren Trabzonspor, bu sefer transferi bitirmek istiyor.

Trabzonspor, U21 Milli Takımı'nda forma giyen Berkay Özcan ve Yusuf Sarı'ya göz dikti.

Bordo-mavili takımın sezon başında da kadrosuna katmak istediği iki oyuncunun uzun zamandır izlendiği ve sezon bitimiyle transfer için harekete geçileceği belirtildi. Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın da Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.

Fransa'da Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Sarı için de bordo mavili kulübün scout raporunda oyuncunun gelişime oldukça açık olduğu, hızı ve tekniğiyle de dikkat çektiğine vurgu yapıldı.

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Trabzonspor’un gözü Berkay ve Yusufta

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