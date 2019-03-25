Trabzonspor’un gözü Berkay ve Yusuf'ta
Sezon başı da gündeme gelen Yusuf Sarı ve Berkay Özcan'ı izlemeyi sürdüren Trabzonspor, bu sefer transferi bitirmek istiyor.
Trabzonspor, U21 Milli Takımı'nda forma giyen Berkay Özcan ve Yusuf Sarı'ya göz dikti.
Bordo-mavili takımın sezon başında da kadrosuna katmak istediği iki oyuncunun uzun zamandır izlendiği ve sezon bitimiyle transfer için harekete geçileceği belirtildi. Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'da forma giyen orta saha oyuncusu Berkay Özcan'ın da Trabzonspor'a sıcak baktığı öğrenildi.
Fransa'da Marsilya'nın ikinci takımında forma giyen 19 yaşındaki Yusuf Sarı için de bordo mavili kulübün scout raporunda oyuncunun gelişime oldukça açık olduğu, hızı ve tekniğiyle de dikkat çektiğine vurgu yapıldı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle