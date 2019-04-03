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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.04.2019 - 09:53, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un gözdesi Yusuf Sarı

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Trabzonspor'un gözdesi Yusuf Sarı

Avrupa'yı karış karış tarayan Trabzonspor İzleme Komitesi, bir isimde oldukça ısrarcı: "Yusuf Sarı."

Fransa doğumlu olan Yusuf, 20 yaşında ve 1.68 boyunda. Olimpik Marsilya'nın ikinci takımında oynuyor. Zaman zaman da A takımda forma giyiyor. Marsilya'nın hocası Garcia kupa maçlarının tamamında Sarı'ya görev veriyor. Genç gurbetçi, U21 Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden birisi.

İzleme komitesi, defalarca izlediği Yusuf için şu raporu vermiş: "Süratli, çabuk, kolay adam geçiyor, ortaları mükemmel. Çok yetenekli, kaçırılmaması gereken bir yıldız adayı."

Yusuf, İhsan Derelioğlu'nun da gözdelerinden. Yönetim, Yusuf için Marsilya'nın kapısı çalacak.

Fransa Ligue 1'de hafta sonu Marsilya sahasında 2-0 öne geçtiği maçta, Angers ile 2-2 berabere kaldı...

Marsilya 2-2 Angers (MAÇ ÖZET)Fransa Ligue 1'de 30. hafta maçında Marsilya sahasında Angers ile 2-2 berabere kaldı. Ev sahibi takım Mario Balotelli'nin 4 ve 16. dakikalardaki golleriyle maçta 2-0 öne geçti. Ancak konuk takım Thomas Mangani'nin 36 ve 77. dakikalardaki penaltı golleriyle mücadeleden beraberlikle ayrıldı.
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Trabzonsporun gözdesi Yusuf Sarı

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