Trabzonspor'un gözdesi Yusuf Sarı
Avrupa'yı karış karış tarayan Trabzonspor İzleme Komitesi, bir isimde oldukça ısrarcı: "Yusuf Sarı."
Fransa doğumlu olan Yusuf, 20 yaşında ve 1.68 boyunda. Olimpik Marsilya'nın ikinci takımında oynuyor. Zaman zaman da A takımda forma giyiyor. Marsilya'nın hocası Garcia kupa maçlarının tamamında Sarı'ya görev veriyor. Genç gurbetçi, U21 Milli Takımı'nın da vazgeçilmezlerinden birisi.
İzleme komitesi, defalarca izlediği Yusuf için şu raporu vermiş: "Süratli, çabuk, kolay adam geçiyor, ortaları mükemmel. Çok yetenekli, kaçırılmaması gereken bir yıldız adayı."
Yusuf, İhsan Derelioğlu'nun da gözdelerinden. Yönetim, Yusuf için Marsilya'nın kapısı çalacak.
Fransa Ligue 1'de hafta sonu Marsilya sahasında 2-0 öne geçtiği maçta, Angers ile 2-2 berabere kaldı...
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