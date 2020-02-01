Trabzonspor'un golcüsü Alexander Sörloth: "İyi savaştık, kazandık"

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden Trabzonspor'da takımının ilk golünü atan Alexander Sörloth, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Sörloth, "Kendi performansımı beğendim, Fenerbahçe gibi iyi bir takıma karşı iyi savaştık ve mücadele ettik. Önemli olan kazanmaktı ve bunu da iyi oynayarak başardık." şeklinde konuştu.

Norveçli golcü sözlerini, "Çok iyi bir takımda oynuyorum. Çok iyi takım arkadaşlarımla oynuyorum. Her zaman ceza sahasında beni topla buluşturmak için orta yapıyorlar, onlarla bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum" ifadeleriyle sürdürdü.

Sörloth son olarak "Crystal Palace ile ilgili bir şey düşünmüyorum. Trabzonspor için gollerimi atmaya devam etmek istiyorum." dedi.

"ÇOK ÇALIŞIYORUM, GERİSİ GELİYOR"

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, "Maça 1 golle başladık ama hayırlısı buymuş, golleri bulduk, 1-1'e 2-1'e getirdik. İyi defans yaptık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Benim kurtarışlarımın önemi yok, ben de arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem, ne mutlu bana. Bazen ilk goller hayırlı oluyor, golü erken yedik. Kendimize güveniyorduk, çok kariyerli, karakterli bir takımımız var, çok iyi bir hocamız var. Gol yedikten sonra da öne geçebileceğimizi biliyorduk. Çok mutluyuz. "Allah nasip etti ve ben de konsantre oluyorum, çalışıyorum ve gerisi geliyor. Kurtardıkça kaleci için özgüven geliyor. Kurtardıkça özgüvenim geldi. Takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek adına daha çok savaştım. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz, stadı doldurmuşlardı." şeklinde konuştu.





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