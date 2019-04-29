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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.04.2019 - 11:11, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un gençleri sonradan açıldı

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Trabzonspor'un gençleri sonradan açıldı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da altyapıdan gelen oyuncular, son haftalarda takıma önemli skor katkısı sağladı.

Fenerbahçe maçında Yusuf Yazıcı bu kez golle buluşan isim olurken altyapı oyuncuları bu sezon toplamda 8. gollerini kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftada suskun kalan altyapı oyuncuları, daha sonraki 14 haftalık dönemde 8 golle skora katkı verdi.

25 golün 8'ini attılar

Trabzonspor, ligde son 14 haftada 25 gol atarken altyapı oyuncuları, bunun yaklaşık 3'te 1'ini kaydetmiş oldu.

Abdülkadir Ömür 3 golle en fazla gol atan oyuncu olurken Abdulkadir Parmak ve Yusuf Yazıcı 2 gol, Murat Cem Akpınar da 1 gol attı.

Gol attıkları maçlar

Abdülkadir Ömür, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor'u sahasında 4-1 yendiği karşılaşmada 2, 28. haftada deplasmanda Bursaspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada da 1 gol kaydetti.

Abdulkadir Parmak, ligin 19. haftasında 1-1 biten Demir Grup Sivasspor ile 23. haftada 3-1 galip gelinen Göztepe deplasmanlarında birer gol attı.

Yusuf Yazıcı, ligin 18. haftasında Medipol Başakşehir'e Medical Park'ta 4-2 kaybedilen karşılaşma ile 30. haftada berabere sonuçlanan Fenerbahçe maçında birer gol atmayı başardı. Murat Cem Akpınar da ligin 27. haftasında Trabzonspor'un sahasında Antalyaspor'u 4-1 yendiği maçta rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Toplam 14 puan

Ligde 53 puanla 4. sırada yer alan Trabzonspor, altyapı oyuncularıyla 14 puan elde etti.  Karadeniz ekibi, bu futbolcuların gol attığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle üst sıralardaki mücadelesinde önemli puanlar kazandı.

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