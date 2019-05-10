Trabzonspor'un genç yıldızlarının başarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'un genç yıldızlarının başarısı
GeriFutbol Trabzonspor'un genç yıldızlarının başarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
10.05.2019 - 12:23, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un genç yıldızlarının başarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'un genç yıldızlarının başarısı

Spor Toto Süper Lig'de son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor'un genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, forma giymeye başladıkları son yıllarda takıma önemli katkı sağladı.

Bordo-mavili takımda bu sezon kaptanlık görevine getirilen 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 4 sezonda çıktığı 97 resmi karşılaşmada 21 gol kaydederken, Abdülkadir Ömür ise 3 sezonda oynadığı 68 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı.

İki oyuncu, yaptıkları çok sayıda asistle toplam 65 gole katkı sağladı.

Yusuf Yazıcı'nın performansı

Trabzonspor'da 2015-2016 sezonunda forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetti.

2016-2017 sezonunda 22 maçta 6, en iyi dönemini geçirdiği 2017-2018 sezonunda 35 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, bu sezon ise 31 maçta 3 gol attı.

Toplam 97 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 228 dakika forma giyerken, 21 kez gol bulmayı başardı.

Trabzonspor baharı yaşıyor
Trabzonspor baharı yaşıyor 

Trabzonsporun genç yıldızlarının başarısı

Abdülkadir Ömür'ün performansı

Bordo-mavili takımın diğer başarılı genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 2015-2016 sezonunda 2 maçta forma giymesine karşın skora katkı veremedi.

Abdülkadir, 2016-2017 sezonunda 5 maçta 1 gol, 2017-2018 sezonunda 32 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 maçta 4 gol buldu.

Toplam 68 karşılaşmaya çıkarak 4 bin 527 dakika görev alan Abdülkadir Ömür, 8 gol atarken, çok sayıda da asist yaptı.

Bu sezonki performansları

Yusuf Yazıcı, ligin 18. haftasında 4-2 kaybedilen Medipol Başakşehir, 30. haftada 1-1 berabere sonuçlanan Fenerbahçe ve 31. haftadaki 4-2 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarında birer gol atarak, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Abdülkadir Ömür ise ligin 17. haftasında 4-1 kazanılan Çaykur Rizespor maçında 2, 28. haftada 1-0 galip gelinen Bursaspor ve 31. haftada 4-2 kazanılan İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarında da birer olmak üzere 4 gol kaydetti.

Bordo-mavililer, bu oyuncuların gol attığı 5 maçta 10 puan aldı.

Trabzonspor'da Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları sürüyor...



iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

Potada normal sezon bitiyor

Denizlispor, "Süper Lig" demeye hazırlanıyor

İngilizler işleri karıştırdı! Şampiyonlar Ligi'ne gelecek sezon...

Trabzonspor'un genç yıldızlarının başarısı