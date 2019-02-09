Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kadrosunda Sosa yer alırken, Novak ve Uğurcan kafileye dahil edilmedi.
Bordo-mavili ekibin kamp kadrosu şu şekilde:
Arda Akbulut, Muzaffer Cem Kablan, Kağan Moradaoğlu, Hüseyin Türkmen, Zargo Toure, Majid Hüseyni, Ali Osman Karnapoğlu, Kamil Ahmet Çörekçi, Luis Ibanez, Batuhan Artlarslan, Murat Cem Akpınar, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Jose Sosa, Berkay Sefa Kara, Anthony Nwakaeme, Vahid Emiri, Ekuban, Rodallega.
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