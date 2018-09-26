Trabzonsporun forvet hattında rekabet arttı
Burak Yılmazın sakatlığının ardından takıma dönmesiyle Trabzonspor’un forvet hattında alternatif sayısı 3e çıkarak forma rekabeti arttı.
Bordo mavililerin forvet oyuncuları Burak Yılmaz, Hugo Rodallega ve Caleb Ekuban, ilk 11de forma şansı bulabilmek için yarışa girdi.
Ligin ilk 5 haftasında ilk 11de forma şansı bulan ve 3 gol kaydeden Rodallega, Burak Yılmazın sakatlığının ardından takıma geri dönmesiyle Göztepe maçına kulübede başladı. Kolombiyalı oyuncu bu sezon ilk kez 11de forma giydiği maçta bir gol kaydeden Burak Yılmazdan formasını tekrar geri almayı hedefliyor. Bordo mavili ekipte sadece 15 dakika süre alan ve 1 gol kaydeden yeni transferlerden Caleb Ekuban ise ilk 11de kendine şans bulmak istiyor.
KARAMANIN ZOR TERCİHİ
Trabzonsporda bu sezon 3 forvet oyuncusu da takımına gol yollarında katkı sağlarken, Rodallega 464 dakikada 3 gol, Burak Yılmaz 117 dakikada 1 gol, Ekuban ise 13 dakikada 1 gol kaydetti. Forvet hattındaki tüm oyuncularından faydalanmak isteyen teknik direktör Ünal Karaman, öğrencilerinin antrenmanlardaki performansı nedeniyle ilk 11de tercih yapmakta zorlandığı kaydedildi. Ligde son oynanan Göztepe maçının ikinci yarısında forvette Burak ile Rodallegayı birlikte oynatan Karamanın bu sistem üzerinde ısrarcı olarak gol yollarında daha etkin bir takım yaratmak istediği öğrenildi.
10 GOLÜN 8İ YABANCILARDAN
Bu arada 10 golle Galatasaray, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Medipol Başakşehirden sonra en golcü takımlardan biri olan Trabzonsporu gol yollarında yabancı oyuncular sırtladı. Süper Ligde geride kalan 6 haftalık bölümde 10 gol kaydeden bordo mavililerde bu gollerin 8i yabancı oyunculardan geldi. Trabzonsporda yabancı oyunculardan Rodallega 3, Nwakaeme 2, Novak, Onazi ve Ekuban 1er gol kaydederken, Türk oyunculardan Burak ile Olcay da 1er gol kaydetti.
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