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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.04.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri

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Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Trabzonspor, golcülerine güveniyor.

Bordo mavililerde 13 golle Hugo Rodallega, 10 golle Anthony Nwakaeme ve 5 golle Calep Ekuban toplamda 28 gol atarken, Sarı lacivertli takımda Andre Ayew 25 maçta 5 gol 1 asist, Soldado 17 maçta 4 gol 4 asist, Frey 14 maçta 3 gol, Slimani ise 15 maçta 1 gollük performansla toplamda 13 gole katkı sağladı.

Trabzonspor bu sezon 29 mücadelede 52 gol kaydederken, Fenerbahçe ise 34 kez gol sevinci yaşadı. Özellikle son 7 maçta 6 gol atan ve 4 de asist yapan toplamda ise 10 gol 7 asisti bulunan Nijeryalı Nwakaeme'nin formu da deplasmanda Trabzonspor için önemli bir koz olacak.

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Trabzonsporun Fenerbahçe karşısındaki kozu golcüleri

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