Trabzonspor'un Erzurumspor maçı biletleri satışta
Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.
22 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 6 (Kale Arkaları) 20 TL
Kategori 5 (Doğu 3) 30 TL
Kategori 4 (Doğu 2) 35 TL
Kategori 3 (Doğu 1) 40 TL
Kategori 2 (Batı 2 ) 45 TL
Kategori 1 (Batı 1) 55 TL
VIP Silver 120 TL
VIP Gold 150 TL
Platinum A-C Blok 240 TL
Platinum B Blok 270 TL
Misafir Tribünü: 25 TL
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