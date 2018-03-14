Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Futbol HaberleriTrabzonspor'un en istikrarlısı Okay!
Futbol Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay!
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Konyaspor'da gözler Kayserispor maçında

Futbol
AA
14.03.2018 - 11:29, Son Güncelleme:

Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'un en istikrarlısı Okay!

Spor Toto Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-1 yenen Trabzonspor'da takımının ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu, Kayserispor'dan geldiği 2015-2016 sezonundan itibaren son 3 sezonda bordo-mavililerin en fazla forma giyen oyuncusu oldu.

Bordo-mavili futbolcu, 2015-2016, 2016-2017 sezonu ve bu sezon Avrupa, Süper Lig ve Türkiye Kupası maçları olmak üzere çıktığı 117 resmi karşılaşmanın 99'unda görev yaptı.

Trabzonspor'daki ilk sezonunda ligde 27, Türkiye Kupası'nda 7, Avrupa kupalarında 2 maç olmak üzere 36 maç oynayan 24 yaşındaki orta alan oyuncu, 2 bin 813 dakika görev yaptı. Bordo-mavili futbolcu ligde 2, Avrupa'da 1 gol olmak üzere 3 golle sezonu tamamladı.

Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda ise ligde 29, Türkiye Kupası'nda 8 olmak üzere 37 maçta 2 bin 834 dakika sahada kaldı. Genç oyuncu ligde 2, Türkiye Kupası'nda ise 3 gol kaydetti.

Bu sezon ise milli oyuncu, ligde 23 maçta, Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giyerek toplam 26 maçta 2 bin 295 dakika görev yaptı.
Ligde bu sezon 2 gol atan Okay Yokuşlu, 3 sezonda toplam resmi maçlarda 10 gole ulaştı.

Bu sezon ki katkısı

Ligde 3-1'lik Teleset Mobilya Akhisarspor maçında takımının ilk golünü kaydeden Okay Yokuşlu, Demir Grup Sivasspor karşısında 2-1 galip gelinen maçta da rakip fileleri bir kez havalandırmıştı.

Trabzonspor, deplasmanda oynanan bu iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak 6 puan elde etti.


100. maçı Evkur Yeni Malatyaspor maçı

Trabzonsporlu futbolcu hafta sonundaki Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla, dalya hazırlığı yapıyor.
Okay Yokuşlu, Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giymesi halinde Trabzonspor formasıyla 100. resmi maçına çıkacak.
Okay, 3 sezonda 99 maçta görev yaparken takımın en deneyimli futbolcusu Onur Recep Kıvrak ise aynı sürede 80 maçta forma giydi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Şampiyonlar Ligi - Beşiktaş Bayern Münih maçı bu akşam şifreli mi yayınlanacak.. Maç saat kaçta?

Manchester United Sevilla Şampiyonlar Ligi maçı bu akşam hangi kanalda saat kaçta canlı olarak yayınlanacak?

Roma Shakhtar Donetsk maçı saat kaçta hangi kanalda canlı olarak izlenecek? Gözler Cengiz Ünder'de!

Semahat Özdoğan kimdir nerelidir? Yayında kısa bir prova yaptı