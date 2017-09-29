Trabzonspor'un derbi kabusu!

2016-17 sezonunda ezeli rakipleri Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı maçlarda sadece Galatasaray karşısından galibiyetle ayrılan bordo mavililer, ligde son oynadığı 3 derbi maçını da kazanamadı. 2016-17 sezonunun 27. haftasında sahasında Beşiktaşa 4-3 mağlup olan Trabzonspor, söz konusu sezonun 33ncü haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Bordo mavili takım 2017-18 sezonunun 2nci haftasında ise deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞA KARŞI 3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

197 gündür derbi kazanamayan ve Süper Ligin 7nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçtan galibiyetle ayrılarak derbi hasretine de son vermek istiyor. Ayrıca bordo mavililer, Beşiktaşa karşı da aralarında oynanan son 3 maçta galibiyet elde edemedi. Rakibini en son 2015-16 sezonunun 2nci haftasında deplasmanda oynanan maçta 2-1 mağlup eden Trabzonspor, sonraki 3 maçtan 2-0, 2-1 ve 4-3lük skorlarla mağlup ayrıldı.

USTA DÖNEMİNDE 10 DERBİ MAÇTA 2 GALİBİYET

Trabzonspor, 6 Aralık 2015te yapılan genel kurulda başkanlığa seçilen Muharrem Usta yönetiminde ise şu ana kadar Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe ile 10 maç oynadı. Bordo mavililer söz konusu karşılaşmalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etti, sadece Galatasaray karşısında galibiyet sevinci yaşadı. Trabzonsporun Usta döneminde oynadığı derbi maçlarda tek puan alamadığı takım ise Beşiktaş oldu.

YANALIN BEŞİKTAŞA KARŞI GALİBİYETİ YOK

Bu arada Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugüne dek bordo mavili takımın başında çıktığı maçlarda Beşiktaşa karşı galibiyet elde edemedi. Yanal, Trabzonsporun başında Beşiktaş ile ligde 7, kupada 1 kez olmak üzere toplam 8 kez karşılaştı. Deneyimli teknik adam, bordo mavili takımın başında Beşiktaşa karşı çıktığı bu 8 maçtan 6mağlubiyetle ayrılırken, 2 karşılaşma iseberaberlikle tamamlandı.

BURAK YILMAZ ŞOKU

Beşiktaş maçı hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Trabzonsporda, Burak Yılmazın antrenman esnasında dizinden sakatlandığı ve antrenmanı tamamlayamadığı öğrenildi. Ayağı sarılı bir şekilde antrenman sahasını terk eden deneyimli forvet oyuncusunun takımın son yaptığı çalışmada da yer almadığı, Beşiktaş maçına yetiştirilmeye çalışıldığı kaydedildi.

YOLCULUK YARIN

Bu arada Süper Ligin 7nci haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maç için yarın İstanbula gidecek. Bordo mavililer, öğle saatlerinde Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde son antrenmanını yaptıktan sonra saat 14.30da özel biruçakla İstanbula hareket edecek.